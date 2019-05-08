Pakistan'da bombalı saldırı

Pencap eyaleti Emniyet Müdürü Arif Navaz`ın yaptığı açıklamaya göre, canlı bomba tarafından düzenlenen saldırıda Data Darbar Türbesi çevresinde güvenliği sağlayan polisler hedef alındı.

Saldırı saat 08.45`te, kadınların türbeye girdiği iki numaralı kapının karşısındaki polis güvenlik noktasında düzenlendi. Burada bulunan polis aracına yönelik saldırıda 5`i polis, 3`ü sivil 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Yaklaşık 8 kilogram patlayıcının kullanıldığı saldırıda çevredeki binaların camları kırılırken polis, türbe ve çevresini tahliye etti. Olayın ardından hastaneler ve diğer türbelerin çevreleri ile buralara açılan yollarda da güvenlik önlemleri artırıldı.

Ölenlerin ve yaralıların kaldırıldığı Kral Edward Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Halid Gondal, basına yaptığı açıklamada, hastane morguna intihar saldırganı dahil 9 ceset getirildiğini belirtti. Gondal, yaralı 26 kişiden 4`ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Pakistan medyasında, saldırıyı Pakistan Talibanı`nın üstlendiği duyuruldu.

Pencap Eyalet Başbakanı Osman Buzdar, eyaletteki üç kente planladığı ziyaretleri iptal ederek kınama açıklaması yaptı.

İçişleri Bakanı ve Emniyet Müdürü Başbakanlığa çağrıldı Eyalet İçişleri Bakanı ve Emniyet Müdürünü Başbakanlığa çağıran Buzdar, saldırının soruşturulması talimatı verdi.

Saldırıya uğrayan Data Darbar Türbesi ülkenin en çok ziyaret edilen türbeleri arasında yer alıyor.

11. yüzyılda bölgede yaşayan mutasavvıf Sayid Ali bin Osman El Hacveri`nin mezarının bulunduğu türbe Güney Asya`nın en büyük sufi türbesi olarak biliniyor.