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Özal'ın vefatının üzerinden 26 yıl geçti

Türkiye'nin demokratikleşmesi ve ülkede sivil siyasetin yerleşmesi için çaba harcayan, Türk siyasetinin renkli isimlerinden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının üzerinden 26 yıl geçti.

17.04.2019

29 Ekim 1992`de Cumhurbaşkanı Özal, Cumhuriyet Bayramı`nın 69. Yıldönümü dolayısıyla Hipodrom`da düzenlenen geçit töreninde halkı selamladı. (Arşiv)
13 Ağustos 1991`de Cumhurbaşkanı Özal, yaz tatilini geçirdiği Marmaris Okluk Koyunda, denizden çıktıktan sonra basın mensupları ile sohbet etti. (Arşiv)
23 Eylül 1990`da Cumhurbaşkanı Özal, ABD`ye hareketinden önce havaalanında basın toplantısı düzenledi. (Arşiv)
11 Ağustos 1990`da Cumhurbaşkanı Özal, Çankaya Köşkü`nde basın açıklaması yaptı. (Arşiv)
26 Kasım 1990`da Cumhurbaşkanı Özal, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği (CBMD) Genel Merkezi`nin açılış töreninde bir konuşma yaptı. (Arşiv)
4 Mart 1991`de Cumhurbaşkanı Turgut Özal (ortada) Çiğli Askeri Havaalanında, askeri törenle karşılandı. (Arşiv)
13 Ağustos 1991`de Cumhurbaşkanı Özal, yaz tatilini geçirdiği Marmaris Okluk Koyunda denizde. (Arşiv)
23 Temmuz 1990`da Cumhurbaşkanı Turgut Özal (sol 2) ve eşi Semra Özal (sağ 2) Elazığ`da Krom Tesisini hizmete açtı. (Arşiv)
16 Mayıs 1982`de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özal, Elazığ`da Keban Barajı`nı gezerek incelemelerde bulundu. (Arşiv)
20 Ekim 1991`de Cumhurbaşkanı Özal ve eşi Semra Özal, erken seçim dolayısıyla oy kullanmak üzere okula geldi. Özal bir kız çocuğunu kucağına alarak sevdi. (Arşiv)
13 Nisan 1985`de ANAP`ın Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu`nda yapıldı. Özal ve eşi Semra Özal, kongrede delegeleri selamdı. (Arşiv)
18 Aralık 1990`da Konya`daki incelemelerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Özal, Ankara`ya hareket etti. (Arşiv)
10 Ksım 1990`da İran ve Japonya`ya resmi ziyarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Özal, Havalimanında resmi törenle uğurlandı. (Arşiv)
24 Kasım 1981`de Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri`ne yaptığı ziyaretleri tamamlayarak Türkiye`ye dönen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özal, basın toplantısı düzenledi. (Arşiv)
13 Ağustos 1991`de Cumhurbaşkanı Özal, yaz tatilini geçirdiği Marmaris`te botla gezinti yaptı. (Arşiv)
13 Ağustos 1991`de Özal eşi Semra Özal ile yaz tatilini geçirdiği Marmaris`te yat gezintisinde. (Arşiv)
27 Temmuz 1990`da Marmaris`te tatil yapan Cumhurbaşkanı Özal, yerli ve yabancı turistlerle sohbet etti. (Arşiv)
13 Ağustos 1991`de Cumhurbaşkanı Özal, tatinini geçirdiği Marmaris`te eşi Semra Özal ile birlikte. (Arşiv)
6 Kasım 1983`de Milletvekili Genel seçimleri yapıldı. Anavatan Partisi Genel Başkanı Özal, seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip etti. (Arşiv)
19 Mayıs 1983`de Özal, başkanlığında kurulan Anavatan Partisi`nin kurucular listesini ve programını açıkladı. (Arşiv)
24 Kasım 1983`de ANAP İstanbul Milletvekili Özal, yemin etti. (Arşiv)
9 Kasım 1989`da yeni seçilen 8.Cumhurbaşkanı Özal, görevi devraldı. Özal ve eşi Semra Özal, tören sonrası basın mensuplarına poz verdi. (Arşiv)
18 Aralık 1990`da Cumhurbaşkanı Özal, Konya`da halka hitap etti. (Arşiv)
29 Ekim 1990`da Cumhurbaşkanı Özal. (Arşiv)
21 Temmuz 1991`de Cumhurbaşkanı Özal (sol 2), eşi Semra Özal (solda), ABD Başkanı George Bush (sağ 2) ve eşi Barbara Bush, Topkapı Sarayı`nda. (Arşiv)
6 Kasım 1983`de seçimleri kazanan ANAP Genel Başkanı Turgut Özal, eşi Semra Özal ile sabah kahvaltısı yaptı. (Arşiv)
9 Ocak 1981`de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özal. (Arşiv)
16 Temmuz 1981`de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özal, ABD`den yurda dönüşünde havalimanında açıklama yaptı. (Arşiv)
29 Ekim 1991`de Cumhuriyet Bayramı`nın 68. yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir`de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Özal da katıldı. (Arşiv)
3 Aralık 1991`de Cumhurbaşkanı Özal, Türkmenistan gezisi sırasında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Niyazov tarafından hediye edilen "Akalteke" atı ile birlikte. (Arşiv)
29 Ekim 1991`de Cumhuriyet Bayramı`nın 68. yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir`de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Özal da katıldı. (Arşiv)
09 Aralık 1992`de Cumhurbaşkanı Özal ve eşi Semra Özal, Mısır`da bulunan Luksor`daki tarihi tapınağı ve müzeyi gezdi. (Arşiv)
8 Mayıs 1992`de Cumhurbaşkanı Özal, ABD`de prostat ameliyatından sonra eşi Semra Özal ile basın mensuplarının karşısına çıktı. (Arşiv)
31 Mayıs 1990`da Cumhurbaşkanı Özal, Merkez Bankası Binasının terasından Ankara`yı seyretti. (Arşiv)
9 Kasım 1989`da Cumhurbaşkanı seçilen Özal (ortada), TBMM`de yemin etti. (Arşiv)
4 Mart 1991`de Cumhurbaşkanı Özal (sağda), Başbakan Yıldırım Akbulut ile (solda). (Arşiv)
21 Temmuz 1986`da Başbakan Özal, Malatya`da halkı selamladı. (Arşiv)
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