Özal'ın vefatının üzerinden 26 yıl geçti

29 Ekim 1992`de Cumhurbaşkanı Özal, Cumhuriyet Bayramı`nın 69. Yıldönümü dolayısıyla Hipodrom`da düzenlenen geçit töreninde halkı selamladı. (Arşiv)

13 Ağustos 1991`de Cumhurbaşkanı Özal, yaz tatilini geçirdiği Marmaris Okluk Koyunda, denizden çıktıktan sonra basın mensupları ile sohbet etti. (Arşiv)

23 Eylül 1990`da Cumhurbaşkanı Özal, ABD`ye hareketinden önce havaalanında basın toplantısı düzenledi. (Arşiv)

11 Ağustos 1990`da Cumhurbaşkanı Özal, Çankaya Köşkü`nde basın açıklaması yaptı. (Arşiv)

26 Kasım 1990`da Cumhurbaşkanı Özal, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabirleri Derneği (CBMD) Genel Merkezi`nin açılış töreninde bir konuşma yaptı. (Arşiv)

4 Mart 1991`de Cumhurbaşkanı Turgut Özal (ortada) Çiğli Askeri Havaalanında, askeri törenle karşılandı. (Arşiv)

13 Ağustos 1991`de Cumhurbaşkanı Özal, yaz tatilini geçirdiği Marmaris Okluk Koyunda denizde. (Arşiv)

23 Temmuz 1990`da Cumhurbaşkanı Turgut Özal (sol 2) ve eşi Semra Özal (sağ 2) Elazığ`da Krom Tesisini hizmete açtı. (Arşiv)

16 Mayıs 1982`de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özal, Elazığ`da Keban Barajı`nı gezerek incelemelerde bulundu. (Arşiv)

20 Ekim 1991`de Cumhurbaşkanı Özal ve eşi Semra Özal, erken seçim dolayısıyla oy kullanmak üzere okula geldi. Özal bir kız çocuğunu kucağına alarak sevdi. (Arşiv)

13 Nisan 1985`de ANAP`ın Büyük Kongresi, Atatürk Spor Salonu`nda yapıldı. Özal ve eşi Semra Özal, kongrede delegeleri selamdı. (Arşiv)

18 Aralık 1990`da Konya`daki incelemelerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Özal, Ankara`ya hareket etti. (Arşiv)

10 Ksım 1990`da İran ve Japonya`ya resmi ziyarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Özal, Havalimanında resmi törenle uğurlandı. (Arşiv)

24 Kasım 1981`de Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri`ne yaptığı ziyaretleri tamamlayarak Türkiye`ye dönen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özal, basın toplantısı düzenledi. (Arşiv)

13 Ağustos 1991`de Cumhurbaşkanı Özal, yaz tatilini geçirdiği Marmaris`te botla gezinti yaptı. (Arşiv)

13 Ağustos 1991`de Özal eşi Semra Özal ile yaz tatilini geçirdiği Marmaris`te yat gezintisinde. (Arşiv)

27 Temmuz 1990`da Marmaris`te tatil yapan Cumhurbaşkanı Özal, yerli ve yabancı turistlerle sohbet etti. (Arşiv)

13 Ağustos 1991`de Cumhurbaşkanı Özal, tatinini geçirdiği Marmaris`te eşi Semra Özal ile birlikte. (Arşiv)

6 Kasım 1983`de Milletvekili Genel seçimleri yapıldı. Anavatan Partisi Genel Başkanı Özal, seçim sonuçlarını parti genel merkezinde takip etti. (Arşiv)

19 Mayıs 1983`de Özal, başkanlığında kurulan Anavatan Partisi`nin kurucular listesini ve programını açıkladı. (Arşiv)

24 Kasım 1983`de ANAP İstanbul Milletvekili Özal, yemin etti. (Arşiv)

9 Kasım 1989`da yeni seçilen 8.Cumhurbaşkanı Özal, görevi devraldı. Özal ve eşi Semra Özal, tören sonrası basın mensuplarına poz verdi. (Arşiv)

18 Aralık 1990`da Cumhurbaşkanı Özal, Konya`da halka hitap etti. (Arşiv)

29 Ekim 1990`da Cumhurbaşkanı Özal. (Arşiv)

21 Temmuz 1991`de Cumhurbaşkanı Özal (sol 2), eşi Semra Özal (solda), ABD Başkanı George Bush (sağ 2) ve eşi Barbara Bush, Topkapı Sarayı`nda. (Arşiv)

6 Kasım 1983`de seçimleri kazanan ANAP Genel Başkanı Turgut Özal, eşi Semra Özal ile sabah kahvaltısı yaptı. (Arşiv)

9 Ocak 1981`de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özal. (Arşiv)

16 Temmuz 1981`de Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Özal, ABD`den yurda dönüşünde havalimanında açıklama yaptı. (Arşiv)

29 Ekim 1991`de Cumhuriyet Bayramı`nın 68. yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir`de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Özal da katıldı. (Arşiv)

3 Aralık 1991`de Cumhurbaşkanı Özal, Türkmenistan gezisi sırasında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Niyazov tarafından hediye edilen "Akalteke" atı ile birlikte. (Arşiv)

29 Ekim 1991`de Cumhuriyet Bayramı`nın 68. yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir`de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Özal da katıldı. (Arşiv)

09 Aralık 1992`de Cumhurbaşkanı Özal ve eşi Semra Özal, Mısır`da bulunan Luksor`daki tarihi tapınağı ve müzeyi gezdi. (Arşiv)

8 Mayıs 1992`de Cumhurbaşkanı Özal, ABD`de prostat ameliyatından sonra eşi Semra Özal ile basın mensuplarının karşısına çıktı. (Arşiv)

31 Mayıs 1990`da Cumhurbaşkanı Özal, Merkez Bankası Binasının terasından Ankara`yı seyretti. (Arşiv)

9 Kasım 1989`da Cumhurbaşkanı seçilen Özal (ortada), TBMM`de yemin etti. (Arşiv)

4 Mart 1991`de Cumhurbaşkanı Özal (sağda), Başbakan Yıldırım Akbulut ile (solda). (Arşiv)