Ovacık'ta kış zorlukları ve güzellikleriyle yaşanıyor

Tunceli`nin Ovacık ilçesinin sakinleri, kış mevsiminin zorlukları ve güzelliklerini bir arada yaşıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi`nde kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Ovacık`ta, aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışıyla tamamen beyaza bürünen ilçede, çocuklar cadde ve sokaklarda kardan adam yapıp gönüllerince eğleniyor, doğaseverler de beyaz örtüyle kaplı alanlarda yürüyüş ve piknik yaparak vakit geçiriyor.

İlçede yöresel mimariyle inşa edilen toprak evlerde yaşayan aileler ise kar yağışının etkili olduğu günlerde zor zamanlar geçiriyor.

Toprak damın çökmesini önlemek amacıyla sürekli kar temizliği yapanlar, evlerine su sızmaması için yörede "loğ" olarak bilinen ve toprağı sıkıştırmaya yarayan taş silindirleri kullanıyor.

Ağırlığı yaklaşık 30 kilogramı bulan taş silindirleri toprak dam üzerinde hareket ettiren ev sahipleri, böylece toprağın sıkışmasını sağlıyor ve suyun evin içine girmesini önlüyor.

Hayvanlarına daha iyi bakabilmek için tüm zorluklara göğüs geren besiciler de keçi sürülerini karla kaplı meşe ormanlarında otlatmaya çalışıyor.

Keçilerin beyaz örtü üzerinde sahiplerinin peşinden ormana gidiş ve eve dönüş yolculukları renkli görüntüler oluşturuyor.