Ovacık baharda "kara kışı" yaşıyor

"CHP'nin kendisi için gördüğü hakkı bize çok görmesi anlaşılır gibi değil"

Ülke genelinde havaların ısınmaya başladığı ve bahar mevsiminin yaşandığı bu günlerde beyaz örtüyle kaplanan Ovacık ilçesinde kar kalınlığı yer yer bir metreyi buluyor.

Gece dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede vatandaşlar sobalarını yakmaya devam ediyor.

İlçeye bağlı köylerde küçükbaş hayvan yetiştirerek geçimini sağlayan ve stoklarındaki yemleri azalan besiciler de meraların karla kaplı olmasından dolayı hayvanlarını dışarı çıkaramıyor.

Sokak hayvanları ile yabani hayvanlar da soğuk hava ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

İlçede belediye ekipleri, mahalle ve sokaklarda biriken kar kütlelerini temizlerken, bazı vatandaşlar da kapılarının önünde biriken karları kürekle dağıtarak erimesini sağlıyor.

Vatandaşlardan Munzur Karataş, yaptığı açıklamada, bu yıl kış mevsiminin uzun sürdüğünü söyledi.