Oto döşemeciliğinden minyatür hat sanatçılığına

Okul hayatıyla birlikte babasının dükkanında çıraklık yapan İlker Yılmaz, lise eğitiminin ardından usta olup tamamen babasının yanında çalışmaya başladı.
Bir yandan mesleğini yapan Yılmaz, bu dönemlerde sanata olan duyarlılığı nedeniyle ağaç gibi malzemelerden figürler yaptı.
Amatör olarak kara kalem ve tezhip çalışmaları gerçekleştirdi.
20 yıl oto döşemeciliği yapan Yılmaz, 5 yıl önce televizyonda izlediği minyatür hat konulu bir belgeselden sonra bu sanata yöneldi.
Kabak çekirdeğinden yengeç ayağına, mercimek ve pirinç tanelerinden kuş tüylerine kadar eline geçen küçük nesnelere hat eserleri, siluetler ve manzara resimleri çizen Yılmaz`ın eserleri oldukça ilgi görüyor.
Minyatür hat eserleri yaparken dükkana gelen bir müşterisinin "Sen buraya ait değilsin" sözüyle cesaret bulan Yılmaz, son kararını verip zanaattan sanata yöneldi.
34 yaşında üniversite sınavına giren Yılmaz, 3 yıl önce sınavı kazanarak Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Seramik Bölümü`ne yerleşti.
Üniversite eğitimine devam ederken üretmeyi sürdüren Yılmaz`ın en büyük hedefi, sanatını daha ileri götürmek.