Osmaniye'de ıspanak hasadı "buruk" başladı

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, ilçede yaklaşık 20 bin dönüm alanda ıspanak yetiştiriciliğinin yapıldığını söyledi.

Ispanak hasadının yaklaşık dört ay sürdüğünü dile getiren İspir, hasat süresince toplama, yıkama, kasalama ve nakliye aşamalarında 2 bin kişiye istihdam sağlandığını kaydetti.

Türkiye`nin ıspanak ihtiyacının yüzde 50`sinin Kadirli`den karşılandığını ifade eden İspir, "Kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunan ıspanağın hasadı umduğumuz gibi başlamadı. İstanbul`da zehirlenme vakaları üzerine talep biraz azaldı. Bu nedenle bazı üreticilerimiz yetişmiş ıspanağı toplayamadı." diye konuştu.

İspir, hasadına başlanan ıspanakta hiçbir sıkıntının bulunmadığını, herkesin gönül rahatlığıyla tüketebileceğini kaydetti.

Üreticilerden Soner Topalhan ise zehirlenme vakaları üzerine hasadına biraz buruk başladıkları ıspanakta dekardan 1000 ila 2 bin kilogram ürün aldıklarını belirtti.

İlçede 40 yıldan bu yana ıspanak yetiştiriciliği yaptığını aktaran Topalhan, "İlk defa böyle kötü bir şekilde hasada başladık. Kilogramı 2 lira civarında satılan ıspanak, söylentiler nedeniyle 50 kuruşa kadar düştü. İnşallah düzelir." dedi.