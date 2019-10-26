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Çok Bulutlu

Osman Gazi Türbesi'nin sanduka örtüsü yeniden hayat buluyor

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin Bursa'daki türbesinin eskiyen sanduka örtüsü, Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yapılan titiz çalışmalarla yeniden işleniyor

27.10.2019

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