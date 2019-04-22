Orhangazi Otokros Yarışları

Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili bir şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Soylu, saat 13.00'te açıklama yapacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından Powerpan sponsorluğunda gerçekleştirilen otokros yarışları iki gün boyunca İznik Gölü sahilindeki otokros pistinde gerçekleştirildi.

Otokros Mahalli yarışların ilk gününde sıralama turları yapılırken bugün yapılan yarışlarda ise 18 yarışçının katılımıyla birinci, ikinci ve üçüncü ayak yarışları yapıldı.

İznik Gölü sahilindeki Orhangazi Belediyesine ait pistte gerçekleşen yarışlar nefes kesen anlara sahne oldu.

Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödülleri ise Kaymakam Yalçın Yılmaz ve Belediye Başkanı Bekir Aydın`ın katıldığı törenle verildi.

Yarışlar sonunda alınan sonuçlar ve birincilikler şu şekilde oluştu: Birinci ayak yarışları, kategori 1`de birinciliği Efe Yılmaz, kategori 2`de birinciliği Gürkan Menderes, kategori 3`te birinciliği Uğur Soylu ve kategori 4`te birinciliği Halim Ateş elde etti.

İkinci ayak yarışlarında ise kategori 1`in birincisi Mahmut Alpay, kategori 2`nin birincisi Gürkan Menderes, kategori 3`ün birincisi Uğur Soylu ve kategori 4`ün birincisi Halim Ateş oldu.