Ordu'da üniversite öğrencileri bir ton hamsi tüketti

Akdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle coşkulu bir şenlikte bir araya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Öğrencilerin, Ordu Üniversitesinde okumanın mutluluğunu yaşamasını istediklerini belirten Akdoğan, şunları dile getirdi: "Ailelerinden uzak bir mekanda olmadıklarını, üniversitenin daima yanlarında olduğunu, aile ortamı yaşayabileceklerini, her türlü huzurun, konforun ve imkanın olduğunu, burada yalnız olmadıklarını bizzat yaşayarak, öğrenerek hissetmelerini arzu ediyoruz. Ben de rektör olarak öğrencilerimizin bu mutluluğunu paylaşmak istiyorum."