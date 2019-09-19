Ölmek üzereyken "Hayat" buldu

"Hayat" ismi verildi

Daha sonra kuzuyu hayvanat bahçesine kabul ettiklerini anlatan Bacak, şöyle konuştu: "Bize getireli yaklaşık 4 gün oldu. İlaç tedavisine devam ediyoruz, bakımını yapıyoruz. Şu an sağlıklı bir durumda. İlk bulunduğunda öldü sanmışlar. Biz hayvanı kabul etmek istedik. Hayvanat bahçemiz aynı zamanda hayvanlar için bir barınma evi durumunda. Kayseri ve civarındaki tüm hayvanlara sahip çıkıyoruz, kuzumuza da sahip çıktık. Hayata döndüğü için de kendisine veteriner arkadaşlarımızla beraber `Hayat` ismini koyduk. Şimdi buranın bahçesinde koşup oynuyor, eski günlerine döndü."