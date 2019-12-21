Okulun yeni öğrencisi sokak kedisi "Hüsnü"

Manisa`nın Turgutlu ilçesindeki okulda, öğrencilerin bahçede bulup bakımını üstlendiği ve "Hüsnü" adını verdiği sokak kedisi ilgi odağı oldu.

Atatürk İlkokulundan bir grup öğrenci, bahçede buldukları sokak kedisinin bakımını üstlenmek için sınıf öğretmenleri Derya Karakelle ile Okul Müdürü İsmail Uçun`dan yardım istedi.

Okul yönetiminin talebi kabul etmesi üzerine, belediye barınağında kedinin aşıları yaptırıldı. Bakımı ve beslenmesi tamamen öğrencilerin sorumluluğunda olan kedi, zamanla onlarla derslere de girmeye başladı.