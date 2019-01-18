TRT Haber

18
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Okullarda karne heyecanı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarı yıl tatili dolayısıyla karne aldı.

18.01.2019

Kırklareli`nde karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Kırklareli`nde karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Kırklareli`nde karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Kırklareli`nde karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Kırklareli`nde karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Edirne`de karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Edirne`de karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Edirne`de karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Tokat`ta da öğrenciler karnelerini aldılar.
Tokat`ta da öğrenciler karnelerini aldılar.
Tokat`ta da öğrenciler karnelerini aldılar.
Tekirdağ`da karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Tekirdağ`da karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Tekirdağ`da karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Tekirdağ`da karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Osmaniye`de okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler bugün karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.
Osmaniye`de okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler bugün karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.
Osmaniye`de okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler bugün karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.
Osmaniye`de okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler bugün karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.
Osmaniye`de okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler bugün karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.
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