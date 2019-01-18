Okullarda karne heyecanı

Kırklareli`nde karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Kırklareli`nde karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Kırklareli`nde karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Kırklareli`nde karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Kırklareli`nde karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Edirne`de karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Edirne`de karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Edirne`de karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Tokat`ta da öğrenciler karnelerini aldılar.
Tokat`ta da öğrenciler karnelerini aldılar.
Tokat`ta da öğrenciler karnelerini aldılar.
Tekirdağ`da karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Tekirdağ`da karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Tekirdağ`da karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Tekirdağ`da karne alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Osmaniye`de okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler bugün karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.
Osmaniye`de okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler bugün karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.
Osmaniye`de okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler bugün karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.
Osmaniye`de okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler bugün karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.
Osmaniye`de okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler bugün karne alarak 2 hafta sürecek yarıyıl tatiline girdi.