Okula uyum haftası başladı

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2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarına yapılan uyum programı bu yıl iki gün şeklinde uygulanacak.

Bu kapsamda uygulama "öğrenmeye uyum" şeklinde tüm eğitim-öğretim yılına yayılacak.

Bu yıldan itibaren okula uyum sadece yeni başlayacak çocukları değil, nakille gelen ara sınıfları ve okulda çalışanların tamamını ve velileri de kapsayacak organizasyonlar şeklinde uygulanmaya başlandı.

Ayrıca okula uyum etkinlikleri konusunda illere, okullara ve öğretmenlere daha fazla esnek uygulama imkanı sağlandı.