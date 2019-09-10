Okul çantaları "mezar" oldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan temsili mezarlık...
3 bin 758 okul çantasıyla oluşturuldu.
Her biri geçen yıl çatışma ve savaşlarda ölen çocukları temsil ediyor.
Çantalar, eylül ayının son haftası Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri için dünya liderlerinin toplanacağı BM Genel Merkezinin bahçesine yerleştirildi.
Amaç, savaş ve çatışmalardaki çocuk ölümlerine dikkat çekmek.
BM verilerine göre, geçen yıl savaş ve çatışma bölgelerinde 12 binden fazla çocuk hayatını kaybetti, yaralandı ve sakat kaldı.