Öğretmen ve öğrencilerden sokak köpeklerine mama desteği

Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri bir araya gelerek, Domaniç-İnegöl karayolunda bulunan sokak köpeklerine mama götürdü.

Organizasyonu yapan Domaniç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Bölümü öğretmeni Uğur Kalyoncu, yaptığı açıklamada, öğrencileriyle bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Haftanın en az üç günü buraya öğretmenlerle ekmek, makarna, et ve kemik parçaları getirdiklerini ifade eden Kalyoncu, daha sonra öğrencilerin de kendilerine katıldığını belirtti.

Kalyoncu, ilçeye yakın bir mevkide besledikleri sağlık durumu kötü olan 2 köpeğin destek alınca toparlandığını anlatarak, şöyle devam etti: "Okul sadece meslek, matematik, fizik, kimya öğrenilen yer değildir. Biz burada farklı şeyleri de öğretmenin peşindeyiz. Her akşam haberlerde insanların hayvanlara şiddetini izliyoruz. Hayvanlara merhametle yaklaşalım. İnsanlar korkuyor köpeklerden, saygı duyuyorum. Sürekli gelip gidiyoruz biz buraya, hiç köpek saldırmadı. Burada insanlar arabalarıyla gelip köpekleri besliyor. Onlarca köpek insanların etrafında toplanıyor ama bir tanesi bile saldırmıyor."