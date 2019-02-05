Öğrencilerinin "karanlık dünyasına" sazıyla ulaşıyor

Yaklaşık 7 yıldır öğretmenlik yapan Avşar, Reyhanlı ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda öğrenimine devam eden aralarında Suriyelilerin de olduğu 10 görme engelli öğrencinin gözü kulağı oldu.

Çocukların bir an olsun yanından ayrılmayan Avşar, öğrencilerin okul sevgisini ve derslerindeki başarılarını artırmak için her gün düzenli olarak saz eşliğinde şarkılar söylüyor.

Mehmet Avşar, yaptığı açıklamada, çok sevdiği 10 görme engelli öğrencisinin olduğunu belirterek, derslerin en iyi şekilde işlenmesi için gayret gösterdiğini söyledi.

Müziğin çocuklar üzerinde olumlu etkiler bıraktığını vurgulayan Avşar, şöyle konuştu: "Farklı yaş gruplarından 1`inci, 2`nci, 3`üncü ve 4`üncü sınıf seviyesindeki çocuklara birleştirilmiş sınıfta ders veriyoruz. Amacımız öğrencilerimizin geleceğe adımlarını daha sağlam atması. Bu kapsamda uyguladığımız müzikli eğitim sayesinde oldukça olumlu tepkiler alıyorum. Saz eşliğinde derslerimiz faydalı oluyor. Hep birlikte şarkılar söylüyoruz. Çocuklarımızın yazma ve boyama uygulamalarını daha güzel yapma başladılar. Okula gelmeden önce içine kapanık ve mutsuz olan öğrencilerimizin başarıları arttı ve kendilerine güvenleri geldi."

Avşar, ders aralarında da öğrencilerle çeşitli oyunlar oynadıklarını belirterek, gösterilen çaba sonucu okuldaki diğer öğrencilerle uyum sorununu ortadan kaldırdıklarını aktardı.

Okulun fiziki şartlarının da öğrencilere uygun dizayn edildiğini anlatan Avşar, zemindeki sarı renkli hissedilebilir yürüme yoluyla görme engelli öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında zorluk yaşamadıklarını dile getirdi.

Görme engelli öğrencilerden 16 yaşındaki Mahmut Uzuner de öğretmeninin derslerde saz çalmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Müzikle derslerin daha eğlenceli geçtiğini ifade eden Uzuner, "Öğretmenimizi çok seviyoruz. Bize dersleri müzikle öğretiyor, saz çalıp şarkılar söyleyince mutlu oluyoruz. Okula büyük bir heyecanla geliyoruz, okuldan ayrılana kadar zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Benim de hayalim öğretmen olmak, umarım bunu gerçekleştiririm." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden 13 yaşındaki Kübra Özkan ise 2,5 yıldır bu okula geldiğini belirterek, öğretmeninin derslerinde başarılı olması için kendilerine çok büyük destek verdiğini söyledi.

Mehmet Avşar`ın saz çalmasının dersleri daha güzel hale getirdiğini anlatan Özkan, "Arkadaşlarımı ve öğretmenimi çok seviyorum. Öğretmenimiz bizim derslerde başarılı olmamız için çok çabalıyor, motivasyonumuzun artması için bize saz çalarak şarkılar söylüyor. Zaman zaman bizler de ona eşlik ederek hoşça vakit geçiriyoruz." dedi.