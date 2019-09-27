Öğrencilerin TEKNOFEST'teki başarısı

Akademik danışmanlığını Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bora Timurkutluk`un yaptığı ve Araştırma Görevlisi Tolga Altan ile öğrenciler Serdar Balçın, Ümit Kılıç, Sezer Bulut, Barış Kaya, Melihcan Altan ve Alp Emre Özcan`dan oluşan "Albatros" takımı, "HUMA" isimli insansız hava aracıyla katıldıkları TEKNOFEST`te düzenlenen 2019 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışında, sabit kanat kategorisinde performans ödüllerinde dünya ikinciliği elde etti ve TUSAŞ Özel Ödülü`nün sahibi oldu.

TEKNOFEST`te üniversite olarak üç kategoride yarışlara katıldıklarını belirten Kar, şunları kaydetti: "Ulusal ve uluslararası iş dünyasındaki işletmelerde iş bulmanın yolu, öğrencilerin etkinliklere katılarak kendilerini göstermeleri ve derece kazanmalarından geçiyor. Öğrencilerin başarılarının kalıcı olması için Bilgi İşlem Dairemiz bir çalışma yürütüyor. Öğrencilerimizin başarılarının kalıcı olması ve diğer öğrencilere örnek olması açısında her yıl katılınılan etkinlikler ve derecelere yönelik internet sayfasında öğrenci projeleriyle ilgili özel bir alan oluşturacağız. Her zaman öğrencilerimizin arkasındayız. Bu çalışmalar kolay değil. Öğrencilerimiz gece gündüz çalıştılar ama bu çalışmanın karşılığını okulda ve sonrasında alacaklarını düşünüyorum. Öğrencilerimizi ve destek veren danışman hocalarını tebrik ediyorum."