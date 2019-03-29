Öğrencilerden "İklim İçin Okul" eylemine destek

İsveçli bir gencin başlattığı "İklim İçin Okul" eylemine Türk öğrenciler de destek verdi.

Greta Thunberg`in (16) küresel ısınmaya dikkat çekmek için başlattığı eylemi desteklemek isteyen 6 bin Ankara TED Koleji öğrencisi kampüslerindeki stadyumda toplandı.

Ellerinde "İklimi değil alışkanlığınızı değiştirin", "Atma dönüştür" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler adına yapılan açıklamada, iklim değişikleri ve küresel ısınmanın kontrol altına alınmadığı sürece geri dönüşü olmayan bir yola girildiğine işaret edildi.