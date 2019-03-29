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Öğrencilerden "İklim İçin Okul" eylemine destek

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek için İsveçli Greta Thunberg'in (16) başlattığı ve Türkiye'de TED kolejleri tarafından organize edilen 'İklim İçin Okul' eylemine, 32 ilden yaklaşık 31 bin öğrenci destek verdi.

29.03.2019

İsveçli bir gencin başlattığı "İklim İçin Okul" eylemine Türk öğrenciler de destek verdi.
Greta Thunberg`in (16) küresel ısınmaya dikkat çekmek için başlattığı eylemi desteklemek isteyen 6 bin Ankara TED Koleji öğrencisi kampüslerindeki stadyumda toplandı.
Ellerinde "İklimi değil alışkanlığınızı değiştirin", "Atma dönüştür" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler adına yapılan açıklamada, iklim değişikleri ve küresel ısınmanın kontrol altına alınmadığı sürece geri dönüşü olmayan bir yola girildiğine işaret edildi.
Thunberg`in bu eylemine çeşitli illerden 31 bin TED öğrencisinin destek verdiği kaydedildi.
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