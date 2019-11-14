Öğrenciler kurabiye yiyerek okuma yazmayı öğreniyor

Öğretmen Dönay Paşaoğlu, velilerle hazırladıkları üzerinde hece ve kelimeler bulunan kurabiyelerle, öğrencilerde etkili ve kalıcı okuma sağladıklarını söyledi.

Velilerle işbirliğiyle çocukların hem güzel bir şekilde beslendiğini hem de okuma yazmayı öğrendiğini belirten Paşaoğlu, uygulamdan öğrencilerin de mutlu olduğunu kaydetti.