Öğrenciler hayallerini "kod"ladı

Kalıcı Konutlar Spor Salonu`nda düzenlenen sergide, kent genelindeki ortaokul ve liselerde uygulanan proje kapsamında eğitim alan ve hayallerini kodlara döken öğrencilerin eserleri sergilendi.

Sergide, kodlama eğitimi alan öğrencilerin tasarladıkları ve günlük hayatta kullanabilecekleri robot, elektronik malzeme ve cep telefonu uygulaması görücüye çıktı.

Sergi alanını gezen Düzce Valisi Zülkif Dağlı, öğrencilerden robotik eserler hakkında bilgi aldı.

Vali Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Düzce Kodluyor" projesinin meyvelerini aldıklarını söyledi.

"25-30 ilkokulumuzda eğitim verilmesini planlıyoruz." Kent genelinde kodlama alanında birçok çalışma yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Dağlı, şöyle konuştu: "Gençlerimizin yaptığı ürünleri hep birlikte burada gördük. 2016-2017 yıllarında bir okulumuzda başlayan `Düzce Kodluyor` projesi, şu an 100 ortaokul ve lisemize yayıldı. Başarıyı yakalayan bu proje gayet güzel şekilde devam ediyor. Bir ilkokulumuzda bu projeyi başlattık, inşallah önümüzdeki yıl ortaokul ve liselerin tamamında, 25-30 ilkokulumuzda eğitim verilmesini planlıyoruz."

Çocukların kodlama sayesinde çok başarılı projelerle geleceğe uzandığına işaret eden Dağlı, "Ulusal çapta da öğrencilerimiz TÜBİTAK ve TEKNOFEST gibi alanlarda gayet güzel sonuçlar aldı. Burada ürünler sergileniyor, inşallah diğer öğrencilerimize de örnek olur." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de birçok okulda kodlama laboratuvarı kurduklarını aktararak, şunları kaydetti: "Bu projeyi ortaokul ve liselerde uyguluyoruz, önümüzdeki yıllarda ilkokullarda da yaygınlaştıracağız. Gerçekten çok özgün çalışmalar var. Projemizin amacı, çocuklarımızın yeni teknolojiyi üretebilme kabiliyetini geliştirebilmek çünkü günümüz ekonomisinin geliştirilmesi açısından önemli konulardan biri yeni bir şeyler üretebilmek."