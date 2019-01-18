Öğrenciler atıklardan hayvanlar için yuva yaptı

Orhan Şaik Gökyay İlkokulu öğrencileri, evlerinden getirdikleri atık malzemeleri rengarenk boyayıp kuşlar ve sokak hayvanları için yuva ile yemlik haline getirdi.

Öğrenciler, hazırladıkları yuva ve yemlikleri okulun çevresindeki farklı yerlere yerleştirdi.

Okul müdürü Hasan Özcan, gazetecilere, okullarında sosyal projelere öncelik verdiklerini, öğrencilerin çevreyle barışık olması adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Çevreci bir çalışma oldu." Öğrencilerin çevreyi koruyup sevmesini, atıkları çevreye atmamasını, iyi ve yardımsever bir insan olmasını istediklerini dile getiren Özcan, "Hayvanları ve çevreyi koruyan etkinlik yaptık. Çalışmaya katılım oldukça yüksek oldu. Çalışmamızda atık malzemeleri kullandık. Öğrencilerimiz strafor ve küçük LPG tanklarından kedi evleri, kartonlardan yuva yaptılar. Plastik malzemeler ve su kaplarından yemlikler yapıldı. Çevreci bir çalışma oldu." dedi.

"Hayvanların sığınacağı bir yuva olsun dedik" Yapılan yuvaların okul bölgesinde kullanıldığını aktaran Özcan, "Bu evleri ve yemlikleri mahallemizdeki apartmanların, sitelerin bahçesine, okulumuzun arkasındaki bahçeye yerleştirdik. Hayvanların soğuk kış aylarında sığınacağı bir yuva olsun dedik. Öğrencilerimiz ayrıca zaman zaman bu yuvaları ziyaret ederek mama bırakacak." diye konuştu.

Çocuklara ailelerinin de destek verdiğini belirten Özcan, öğrencilerin bundan sonra bu tür çalışmalar yapacaklarını söyledi.

"Tamamen atık malzemeleri kullandık." Okulun 4. sınıf öğrencisi Nisa Rümeysa Taşcıoğlu ise çok güzel bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Üç arkadaşımızla evimizden getirdiğimiz eski karton, kağıt ve bezlerden kedi evi yaptık. Tamamen atık malzemeleri kullandık. Üşüyen, üşüdüğü için yemek yiyemeyen kediler için evimizin bahçesine kedi yuvamızı yerleştireceğiz." dedi.