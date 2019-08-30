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Az Bulutlu

Ofisini antika müzesine çevirdi

Adıyaman'da iş adamı Tarık Yapıcı, 25 yılda yurt içi ve yurt dışından topladığı çoğu antika değere sahip yaklaşık 5 bin eşyayı ofisinde sergiliyor.

30.08.2019

Adıyaman`da iş adamı olan Tarık Yapıcı, 25 yıldır antika eşya topluyor.
Samsat ilçesinde dünyaya gelen ve çocukken gördüğü antikalara merak saran Yapıcı, uzun yıllar içinde sakladığı tutkusunu, iş hayatına atıldıktan sonra yeniden hayata geçirdi.
İlk başlarda yakın çevresi ve arkadaşlarından aldığı antika eşyaları ofisinde sergileyen Yapıcı, daha sonra iş için gittiği yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde antika dükkanlarından satın aldığı parçalarla sergisini genişletti.
Antika meraklısı Tarık Yapıcı, ofisinde boş yer kalmayınca, topladığı değerli eşyaların bir kısmı için evinde de özel bir bölüm açtı.
Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi`ndeki fabrikasına gelen müşteriler, Yapıcı`nın ofisine girince şaşkınlığını gizleyemiyorlar.
Adeta bir antika dükkanına girdiklerini sanan müşteriler, arasında taş plak çalar, eski gaz ocağı, kamalar, kazanlar, tepsiler, tencere ile tabancalar, tüfekler ve tesbihlerin bulunduğu çok sayıda eski eşyayı görme fırsatı buluyor.
En büyük hayalim, müze açmak olduğunu söyleyen Yapıcı, şunları söyledi:
"Gittiğim yerlerde eskiye dair ne varsa, antika eşyaları, evdeki eski eşyaları toplayıp bir araya getirdim. Şu anda topladığım antika eşyalarımı ofisimdeki odamda sergiliyorum. En büyük hayalim, topladığım antika eşyalardan müze açmak."
Yapıcı, gelen müşterilerin odasındaki antika eşyaları merakla incelediğini söyledi.
Fotoğraf: AA
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