Odun parçaları Mustafa ustanın elinde sanata dönüşüyor

Askere gitmeden önce mobilya oymacılığı yapan Demirtaş, emekliliği sonrasında da çevresinde bulduğu odun parçalarından farklı figürler ortaya çıkararak çok sayıda eser yaptı. İnsan, hayvan figürleri, biblolar yapan Demirtaş, eserlerini de evinde sergilemeye başladı.

Demirtaş, farkında olmadan yaptığı işin sanata dönüştüğünü söyledi. Önce küçük çalışmalarla başladığını, ardından kendisini geliştirerek daha ince detaylar gerektiren işler ortaya koyduğunu aktaran Demirtaş, her eserinin bir anlam taşıdığını belirtti.

Eserlerinde kadını, kardeşliği, vatan bilincini anlattığını ifade eden Demirtaş,

"Duygularımı eserlerime aktarıyorum. Odun oymacılığını gelecek nesillere de taşımak istiyorum. Topluma ne kadar faydalı olurum bilmiyorum ama bu dünyadan göç edene kadar, şu nefes aldığım dünyada en azından bir damla sanat adına katkı ne bırakabilirim, bunun mücadelesini veriyorum. İşimi severek yapıyorum" diye konuştu.