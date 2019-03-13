Nijerya'da bina çöktü, yüzden fazla kişi mahsur kaldı

100`den fazla kişinin mahsur kaldığı belirtildi.
Nijerya`daki yerel medyaya göre, çöken binanın enkazı altında, aralarında öğrencilerin de olduğu 100`den fazla kişi var. Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.
Reuters`ın haberine göre, bölgede yaşayanlar, enkazdan 7 çocuğun kurtarıldığını söyledi.
Bölge Acil Durum yetkilileri, çok sayıda öğrencinin hastaneye sevk edildiğini, aralarında ağır yaralıların da olduğunu aktardı.
Görgü tanıkları, çökmenin, çocuklar dersteyken meydana geldiğini söyledi.
Haberlerde, okul binasının eski ve bakımsız olduğu belirtildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarlarının devam ettiği kaydedildi.