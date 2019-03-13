TRT Haber

13
Mart 2019
Çarşamba
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  11ºC
Kuvvetli Sağanak Yağışlı

Nijerya'da bina çöktü, yüzden fazla kişi mahsur kaldı

Nijerya'nın Lagos kentinde bir okulun da içinde olduğu 3 katlı bina çöktü.

13.03.2019

100`den fazla kişinin mahsur kaldığı belirtildi.
Nijerya`daki yerel medyaya göre, çöken binanın enkazı altında, aralarında öğrencilerin de olduğu 100`den fazla kişi var. Bölgeye kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.
Reuters`ın haberine göre, bölgede yaşayanlar, enkazdan 7 çocuğun kurtarıldığını söyledi.
Bölge Acil Durum yetkilileri, çok sayıda öğrencinin hastaneye sevk edildiğini, aralarında ağır yaralıların da olduğunu aktardı.
Görgü tanıkları, çökmenin, çocuklar dersteyken meydana geldiğini söyledi.
Haberlerde, okul binasının eski ve bakımsız olduğu belirtildi.
Bölgede arama kurtarma çalışmalarlarının devam ettiği kaydedildi.
Fotoğraf: Reuters
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER