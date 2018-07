ABD'nin New York kentindeki Belediye Başkanlık Sarayı (City Hall) önünde, ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu (ICE) tarafından sınır dışı edilen göçmenlere destek amacıyla ''Abolish ICE Everywhere: 4 days of action'' adlı protesto gösterisi düzenlendi. Protestoda, I.C.E'ye destek verdiği gerekçesiyle New York Belediye Başkanı Bill de Blasio karşıtı pankartlar da yer aldı.