New York'ta bu yaz her yer kırmızı beyaza büründü

Etkinliğe New York`taki Türk toplumu büyük ilgi gösterdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye`nin New York Başkonsolosluğunun girişimcileri ve ülkedeki iş adamlarının destekleriyle "New York`ta bu yaz her yer kırmızı beyaz" sloganıyla organize edilen Amerika Türk Günü`ne katıldı.

Etkinliğe, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türkiye`nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams ve dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz`ün yanı sıra binlerce Türk vatandaşı katıldı.