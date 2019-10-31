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Parçalı Bulutlu

New York Central Park'ta bal kabaklarından ilginç şekiller

ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta yüzlerce kişi çocuklarıyla birlikte bal kabağı süsleme etkinliğine katıldı.

31.10.2019

Mum ışıklarıyla renklendirilen kabaklar ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
Etkinlikte renkli kostüm ve makyajlar da dikkat çekti.
Etkinlikte çocuklar için de müzik dinletisi sunuldu.
Fotoğraf: AA
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