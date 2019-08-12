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Nepal'de Kurban Bayramı
Kurban Bayramı'nın bugün kutlanmaya başlandığı Nepal'de halk, bayram namazını kılmak için Kashmiri Takiya Jame Camii'ne akın etti.
12.08.2019