Nemrut Dağı'nda 10 metrelik karla mücadele

Tatvan`a 13 kilometre mesafede bulunan, dünyanın ikinci, Türkiye`nin en büyük krater gölünün yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye`nin birçok bölgesinde bahar yaşanırken, Bitlis`te kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı Nemrut Dağı eteklerinde 10 gündür karla mücadele çalışması gerçekleştiriliyor.

"Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)" projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü`nü, yerli ve yabancıların ziyaret etmesi için kardan kapanan yolun kısa sürede açılması hedefleniyor.

Vali Yardımcısı Tekin Erdemir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile Nemrut`ta karla mücadele çalışmalarını inceleyen Vali Oktay Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmanın yürütüldüğü bölgenin rakımının 2 bin 750 olduğunu söyledi.

Nemrut`ta karla mücadele çalışmalarını inceleyen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, gazetecilere açıklama yaptı. Bitlis`te bu yıl çok sert bir kış yaşandığına dikkati çeken Çağatay, şöyle konuştu: "İl Özel İdaremiz sadece köy yollarında 24 bin kilometre karla mücadele çalışması yürüttü. Yaklaşık 8 milyon lira civarında masraf yaptık. Vatandaşımızı mümkün olduğu kadar kış şartlarında rahat ettirmeye çalıştık. Vatandaşlarımızın bu güzelliği görmeleri için İl Özel İdaremiz şu anda yolu açıyor. Bütün vatandaşlarımızın Nemrut`u ve krater gölümüzü ziyaret etmelerini bekliyoruz."

Vali Çağatay, birkaç günlük çalışmayla yolun tamamını ulaşıma açacaklarını belirterek, "Gölün çok yakınına inemeyeceğiz ama önümüzdeki günlerde oraları da açacağız." dedi.