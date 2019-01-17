TRT Haber

17
Ocak 2019
Perşembe
Dünya

Nehirde oluşan buz diski görenleri şaşırttı

ABD'nin Maine eyaletine bağlı Westbrook şehrindeki Presumpscot nehri, üzerinde oluşan buz diski ile görenleri kendisine hayran bıraktı.

17.01.2019

Westbrook şehrinin pazarlama ve iletişim müdürü Tina Radel tarafından havadan çekilen görüntülerde, çapı 100 metreyi bulan diskin saat yönünün tersine doğru hareket ettiği görülüyor.
Halk arasında dünya dışı akıllı yaşamların diski oluşturduğu iddia ediliyor ancak, bilim insanları bunun nadir görülen bir doğa olayı olduğunu söylüyor.
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