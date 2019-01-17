Nehirde oluşan buz diski görenleri şaşırttı

Westbrook şehrinin pazarlama ve iletişim müdürü Tina Radel tarafından havadan çekilen görüntülerde, çapı 100 metreyi bulan diskin saat yönünün tersine doğru hareket ettiği görülüyor.

Halk arasında dünya dışı akıllı yaşamların diski oluşturduğu iddia ediliyor ancak, bilim insanları bunun nadir görülen bir doğa olayı olduğunu söylüyor.