TRT Haber
17
Ocak 2019
Perşembe
Gündem
Gündem Son Haberler
Tümü
17.01.2019 - 12:42
Bakan Çavuşoğlu: Terör örgütleri bizim kararlılığımızı etkilememeli
17.01.2019 - 11:57
"Balyoz planı" davası eski hakimi Peksak'a 12 yıl hapis
17.01.2019 - 11:35
Kılıçdaroğlu'nun Man Adası faturası 1 milyon lirayı aştı
17.01.2019 - 11:27
MHP Genel Başkanı Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
17.01.2019 - 09:56
FETÖ Türkiye'yi uluslararası mahkemelerde yargılatmak istemiş
Türkiye
Dünya
Ekonomi
TRT Spor
Sağlık
Kültür-Sanat
Teknoloji
Yaşam
Dünya
Nehirde oluşan buz diski görenleri şaşırttı
ABD'nin Maine eyaletine bağlı Westbrook şehrindeki Presumpscot nehri, üzerinde oluşan buz diski ile görenleri kendisine hayran bıraktı.
17.01.2019
Westbrook şehrinin pazarlama ve iletişim müdürü Tina Radel tarafından havadan çekilen görüntülerde, çapı 100 metreyi bulan diskin saat yönünün tersine doğru hareket ettiği görülüyor.
Halk arasında dünya dışı akıllı yaşamların diski oluşturduğu iddia ediliyor ancak, bilim insanları bunun nadir görülen bir doğa olayı olduğunu söylüyor.
TRT Haber'i Instagram'da takip edin.
TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
TRT Haber Youtube'da
Türkiye'den ve dünyadan haberler için Youtube kanalımıza abone olun.
Abone Ol
TRT Haber Facebook'ta
BEĞEN
TAKİP ET
TAKİP ET
HABER
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Sağlık
Yaşam
Kültür ve Sanat
Teknoloji
İnfografik
İnteraktif
Eğitim
SİTELERİMİZ
trt1.com.tr
trthaber.com
trtspor.com.tr
trtturk.com.tr
trtavaz.net.tr
trtokul.com.tr
trtmuzik.net.tr
trtcocuk.net.tr
trtxeber.com
trtsales.com
RADYO
Yayın Akışı
TRT Fm
Radyo 1
Radyo 3
TRT Türkü
TRT Nağme
TRT Radyo Haber
TSR
TELEVİZYON
Program Akışı
TRT World
TRT 1
TRT Haber
TRT Spor
TRT Türk
TRT Avaz
TRT Çocuk
TRT Okul
TRT Kurdî
TRT Belgesel
TRT Müzik
TRT Arapça
Uydu Frekansları
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM
KÜNYE
Copyright © 2019.
TRT HABER