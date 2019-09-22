Nehir üzerinde inşa edilen platformda kanyon seyri

Çorum`un Ortaköy ilçesinde bulunan İncesu Kanyonu`nda kayalıklara inşa edilen yürüyüş parkuru, ziyaretçilere doyumsuz bir doğa seyri sunuyor.
İncesu Kanyonu, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
Çekerek Irmağı`nın oluşturduğu kanyon, doğal güzelliğiyle dikkat çekerken, kanyondaki kayalar üzerinde milattan önce 2. yüzyıla tarihlenen duvar kalıntıları, mağara, merdiven basamaklı su sarnıçları yer alıyor.
Kibele kabartmasına ev sahipliği yapan kanyonda inşa edilen yaklaşık 700 metrelik platform, ziyaretçilere kanyonda nehir üzerinde yürüyüş yapma imkanı veriyor.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, turistlerin kanyonun tarihi ve doğal güzelliklerini kolayca keşfetmesini sağlamak amacıyla 2012 yılında yürüyüş platformu inşa edildiğini söyledi.