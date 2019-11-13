TRT Haber

Açık
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  12ºC
Açık

Nebiyan Dağı'nda sonbahar

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan ve "Karadeniz'in terası" olarak nitelendirilen 1224 metre rakımda bulunan Nebiyan Dağı'nı sonbaharda ziyaret edenler, görsel şölenle karşılaşıyor.

13.11.2019

Kültür ve Turizm Bakanlığınca doğa turizm alanı ilan edilen Nebiyan Dağı; ormanları, yaylası ve suyu ile her mevsim ayrı bir doğal güzelliği bünyesinde barındırıyor.
Doğaseverlerin, sanatçıların ve adrenalin tutkunlarının önemli uğrak yerlerinin başında gelen Nebiyan Dağı, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER