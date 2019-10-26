Narenciyeler, Mersinli kadınların elinde figüre dönüşüyor

Mersin Ticaret Borsası Başkanı ve Narenciye Festivali İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir, narenciye ürünlerinin kent için önemine işaret etti. Festivalde sergilenecek figürlerin kadınlar tarafından yapıldığını aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Festival kapsamında 30 figür sergileyeceğiz. On figürle mobil olarak festival gününe kadar kentte tanıtım yapılacak. 20 sabit figürümüzü de festival alanında sergileyeceğiz. Bu yıl 4 yeni figür kattık. Bunlar balina, ejderha, maymun ve denizaltı. Figürler 500 bin narenciyeden yapılıyor ve hepsi gerçek meyve. Çok büyük emek ve iş gücü var. 70 kadın çalışanımız bu figürlere hayat veriyor. Yıllardır bu figürler üzerinde çalıştıkları için ustalaştılar. Seri şekilde süslemeleri yapıyorlar. Kadınlarımızın büyük emeği var. Her biri bu işi kuyumcu titizliğiyle yapıyorlar ve narenciyemizi taçlandırıyorlar."