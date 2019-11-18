Naim Süleymanoğlu, vefatının ikinci yılında anılıyor

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13 Eylül 1987`de Halterci Naim Süleymanoğlu KKTC`ye geldi. (Arşiv)

1 Temmuz 1991`de 11. Akdeniz Oyunlarında podyuma çıkan halterci Naim Süleymanoğlu, koparmada 125, silkmede 160, toplamda 285 kilogram kaldırarak, Akdeniz Oyunlarındaki beş eski rekoru kırdı ve üç altın madalya kazandı. (Arşiv)

1 Temmuz 1991`de 11. Akdeniz Oyunlarında podyuma çıkan halterci Naim Süleymanoğlu, koparmada 125, silkmede 160, toplamda 285 kilogram kaldırarak, Akdeniz Oyunlarındaki beş eski rekoru kırdı ve üç altın madalya kazandı. (Arşiv)

31 Ekim 2008`de Halter Federasyonu Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kurula Milli Halterci Naim Süleymanoğlu`da delege olarak katıldı. (Arşiv)

30 Nisan 1988`de, dönemin Başbakanı Turgut Özal, Dünya Şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu`nu kabul etti. (Arşiv)

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu, vefatının ikinci yıl dönümünde anılıyor. (Arşiv)

23 Nisan 2000`de Avrupa Halter Şampiyonasına katılmak üzere Bulgaristan`ın Başkenti Sofya`ya giden iki şampiyonumuz, Halil Mutlu ve Naim Süleymanoğlu uçakta madalya sözü verdi. (Arşiv)

7 Temmuz 2005`de Dünya Olimpiyat Şampiyonu Halterci Naim Süleymanoğlu, Adana`da bazı açıklamalarda bulundu. (Arşiv)

17 Eylül 2000`de 27. SYDNEY Yaz Olimpiyat Oyunları`nda halterde Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Türk Halterci Naim Süleymanoğlu, 62 kilo koparmada "0" çekerek madalyanın uzağında kaldı. (Arşiv)

13 Eylül 2000`de 62 kiloda podyuma çıkacak olan Naim Süleymanoğlu, son antrenmanında koparmada 150, silmede de 190 kiloları kaldırarak müsabakası öncesinde formda olduğunu kanıtladı. (Arşiv)

20 Nisan 2005`de 84.Avrupa Erkekler Halter Şampiyonası`nda 62 kiloda Halil Mutlu (sağda), koparmada 140 kiloluk kaldırmasıyla altın madalya kazandı. Mutlu`yu Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Eski Halterci Naim Süleymanoğlu (solda) da tebrik etti. (Arşiv)

22 Kasım 1999`da Atina`da başlayacak olan 70. Erkekler Dünya Şampiyonası`nda Haltercimiz Halil Mutlu Haltercimiz Naim Süleymanoğlu ile birlikte Barış ve Dostluk salonuna geldi. (Arşiv)

30 Haziran 1991`de 11. Akdeniz Oyunları`nda 52 kilo olan Haltercimiz Halil Mutlu koparmada 107,5 silkmede 135 toplamda ise 242,5 kilo kaldırarak Akdeniz Oyunları rekorlarını kırarak 3 altın madalya kazandı. İki yıl aradan sonra, 11. Akdeniz Oyunları`nda podyuma çıkan Halterci Naim Süleymanoğlu (solda), koparmada 125, silkmede 160, toplamda 285 kilogram kaldırarak, Akdeniz Oyunlarında beş rekor kırdı ve üç altın madalya kazandı. Halterci Süleymanoğlu (solda), Halil Mutlu`yu (sağda) tebrik etti. (Arşiv)

2 Mart 2016`da Türkiye Halter Federasyonu ve Yıldırım Belediyesi`nin, Bursa`da ortaklaşa düzenlendiği "Uluslararası Yıldızlar Halter Turnuvası"nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu da katıldı. (Arşiv)

13 Aralık 1986`da, Dönemin Başbakanı Turgut Özal, Dünya Halter şampiyonu Naim Süleymanoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. (Arşiv)

25 Aralık 1986`da, Dünya Şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu kendisine verilen lojmanda görülüyor. (Arşiv)

3 Mart 2005`de Türk Halterci Naim Süleymanoğlu (solda) ile Halil Mutlu, Uluslararası Halter Federasyonu`nun 100. yıl Altın Genel Kurulu toplantısında ödül aldılar. (Arşiv)

27 Temmuz 1988`de, Dünya Şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu GATA`da tedavi oldu. (Arşiv)

12 Ocak 1990`da Cumhurbaşkanı Turgut Özal (solda), yeni yıl dolayısıyla resepsiyon verdi. Resepsiyona Milli Halterci Naim Süleymanoğlu (sağda) da katıldı. (Arşiv)

4 Ocak 2001`de Olimpiyat Şampiyonu ve rekortmen iki halterci Halil Mutlu ile Naim Süleymanoğlu`nun fotoğrafı, ünlü sporcuların da yer aldığı Vısa Olimpik Koleksiyon fotoğraf Albümü`nde yer aldı. (Arşiv)