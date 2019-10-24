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Myanmar'da arafta kalan Arakanlı çocuklar

Myanmar'ın en büyük kenti ve eski başkenti Yangon'un Kawhmu ilçesindeki Hnget Awe San Genç Rehabilitasyon Merkezi'nde gençlere çeşitli eğitimler veriliyor.

24.10.2019

Burada eğitim gören 564 çocuğun 35`i Arakanlı Müslüman gençlerden oluşuyor.
Bir çoğu, Yangon`a ya da ülke dışına izinsiz seyahate teşebbüs ettikleri için hüküm giyerek bu merkeze gönderilen Arakanlı gençler, kaldıkları yurt odalarından ayrılırken ve geri döndüklerinde dua ediyorlar.
47 personelin görev yaptığı merkezdeki çocuklara günde iki kere merkez kampüsün dışına çıkma izni veriliyor.
Bir çoğu, Yangon`a ya da ülke dışına izinsiz seyahate teşebbüs ettikleri için hüküm giyerek bu merkeze gönderilen Arakanlı gençler, aralarında Budistlerin de bulunduğu diğer gençlerle beraber ortak yemekhanede yemek yiyorlar.
Bazı ebeveynler, merkezde eğitim gören çocuklarını ziyaret ediyor.
Bir çoğu, Yangon`a ya da ülke dışına izinsiz seyahate teşebbüs ettikleri için hüküm giyerek bu merkeze gönderilen Arakanlı gençler, saç kesimi gibi ihtiyaçlarını burada karşılıyor.
Arakanlı gençlerden bazıları burada tamir dersleri alıyor.
Arakanlı gençler diğer akranlarıyla burada çeşitli eğitimlere katılıyor.
Arakanlı gençler, burada bulunan kütüphaneden faydalanabiliyor.
Fotoğraf: AA
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