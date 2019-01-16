TRT Haber

16
Ocak 2019
Çarşamba
Türkiye

"Müzede Selfie Günü"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla müze ve ören yerini ziyaret edenler, "Müzede Selfie Günü" kapsamında kültürel varlıklarla öz çekim yaptı.

16.01.2019

Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Topkapı Sarayı`nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler öz çekim yaptı.
Topkapı Sarayı`nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler öz çekim yaptı.
Topkapı Sarayı`nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler öz çekim yaptı.
Topkapı Sarayı`nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler öz çekim yaptı. Öz çekim yapanlar arasında şarkıcı Ogün Şanlısoy da (fotoğrafta) yer aldı.
Topkapı Sarayı`nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler öz çekim yaptı.
Topkapı Sarayı`nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler öz çekim yaptı.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar "Müzede Selfie Günü" dolayısıyla öz çekim yaptı.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar "Müzede Selfie Günü" dolayısıyla öz çekim yaptı.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar "Müzede Selfie Günü" dolayısıyla öz çekim yaptı.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar "Müzede Selfie Günü" dolayısıyla öz çekim yaptı.
Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep`teki Zeugma Mozaik Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300’den fazla müze ve ören yerinde kutlanan "Müzede Selfie Günü" kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi`nin girişi hazırlanan afişlerle süslendi.
Afişlerin yanı sıra girişteki görevliler tarafından da bilgilendirilen ziyaretçiler, bol bol öz çekim yaptı.
Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep`teki Zeugma Mozaik Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep`teki Zeugma Mozaik Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep`teki Zeugma Mozaik Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep`teki Zeugma Mozaik Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep`teki Zeugma Mozaik Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Antalya Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında Serapis heykeliyle öz çekim yaptı.
Antalya Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında Asklepios heykeliyle öz çekim yaptı.
Antalya Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Antalya Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Antalya Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında Asklepios heykeliyle öz çekim yaptı.
Balıkesir`in Edremit ilçesinde bulunan Ayşe Sıdıka Erke Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Balıkesir`in Edremit ilçesinde bulunan Ayşe Sıdıka Erke Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
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