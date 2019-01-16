Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.

Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.

Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.

Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.

Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.

Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.

Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.

Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.

Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.

Topkapı Sarayı`nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler öz çekim yaptı.

Topkapı Sarayı`nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler öz çekim yaptı.

Topkapı Sarayı`nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler öz çekim yaptı.

Topkapı Sarayı`nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler öz çekim yaptı. Öz çekim yapanlar arasında şarkıcı Ogün Şanlısoy da (fotoğrafta) yer aldı.