Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Ayasofya`yı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Topkapı Sarayı`nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler öz çekim yaptı.
Topkapı Sarayı`nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler öz çekim yaptı.
Topkapı Sarayı`nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler öz çekim yaptı.
Topkapı Sarayı`nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler öz çekim yaptı. Öz çekim yapanlar arasında şarkıcı Ogün Şanlısoy da (fotoğrafta) yer aldı.
Topkapı Sarayı`nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler öz çekim yaptı.
Topkapı Sarayı`nı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçiler öz çekim yaptı.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar "Müzede Selfie Günü" dolayısıyla öz çekim yaptı.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar "Müzede Selfie Günü" dolayısıyla öz çekim yaptı.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar "Müzede Selfie Günü" dolayısıyla öz çekim yaptı.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar "Müzede Selfie Günü" dolayısıyla öz çekim yaptı.
Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep`teki Zeugma Mozaik Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300’den fazla müze ve ören yerinde kutlanan "Müzede Selfie Günü" kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi`nin girişi hazırlanan afişlerle süslendi.
Afişlerin yanı sıra girişteki görevliler tarafından da bilgilendirilen ziyaretçiler, bol bol öz çekim yaptı.
Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep`teki Zeugma Mozaik Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep`teki Zeugma Mozaik Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep`teki Zeugma Mozaik Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep`teki Zeugma Mozaik Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Gaziantep`teki Zeugma Mozaik Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Antalya Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında Serapis heykeliyle öz çekim yaptı.
Antalya Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında Asklepios heykeliyle öz çekim yaptı.
Antalya Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Antalya Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Antalya Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında Asklepios heykeliyle öz çekim yaptı.
Balıkesir`in Edremit ilçesinde bulunan Ayşe Sıdıka Erke Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.
Balıkesir`in Edremit ilçesinde bulunan Ayşe Sıdıka Erke Müzesi`ni ziyaret eden vatandaşlar, "Müzede Selfie Günü" kapsamında öz çekim yaptı.