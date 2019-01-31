Mutlu olmalarına karlı bir tepe ile kızakları yetiyor

İlçenin İkizler Mahallesi`nde yarıyıl tatilini değerlendiren çocuklar, aile büyüklerinin yardımı ile yaptıkları kızaklarını alarak karlı tepelere akın ediyor.

Tahtadan yaptıkları kızakların karda daha hızlı gitmesi için altına plastik su boruları takan çocuklar, gün içinde defalarca mahalledeki tepeye tırmanıp, kayıyor.

Mahalle sakinleri ise hem çocukların bu mutlu anlarını izleyerek stres atıyor hem de kayakta başarılı olan çocuklar için alkış çalarak destek oluyor.

Çocuklardan Abdulkadir Hazar, kızakla kaymanın çok eğlenceli ve keyifli olduğunu söyledi.

"Tatilimizi güzel değerlendirmek amacıyla kayak yapıyoruz." Havanın güzel olduğu her gün kızakla kaydıklarını belirten Hazar, "Kızaklarımızı babalarımızın ve ağabeylerimizin yardımıyla tahta ve boru kullanarak yapıyoruz. Tatilimizi güzel değerlendirmek amacıyla kayak yapıyoruz. Böylelikle zamanımız çok keyifli geçiyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Muhammed Şahin ise büyüklerin, çocukların kızak keyfini izleyerek sevinçlerine ortak olduğunu kaydetti.