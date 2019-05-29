MŞÜ Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ`ın hazırladığı "Kaz Yetiştiriciliği" projesi ile ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.

Hayvancılığa elverişli olan bin 350 rakımlı Muş Ovası`nda kurulacak tesislerin ardından burada yetiştirilen kazlar yurt içi ve yurt dışına pazarlanacak.

Karadağ, yaptığı açıklamada, Muş`un bir hayvancılık kenti olması dolayısıyla MŞÜ`nün hayvancılık sahasında ihtisaslaşma kapsamında "Pilot Devlet Üniversitesi" seçildiğini söyledi.

"Muş`u kaz yetiştiriciliği merkezi yapmayı düşünüyoruz" Bölgenin, bir milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye yedincisi olduğunu anlatan Karadağ, şöyle devam etti: "Muş, 100 binin üzerindeki kaz varlığıyla Türkiye`de ikinci sırada. Muş`ta kazlarla ilgili 2 güzel çalışma gerçekleştirdik. Bunlardan biri fizibilite çalışması. İkincisi ise kaz çalıştayı ve kaz günü etkinliği yaptık. Muş`u Türkiye`de kaz yetiştiriciliği merkezi yapmayı düşünüyoruz. Şu anda en fazla kaz üretimine sahip olan ilimiz Kars. Ama ikinci sırada 100 binin üzerindeki kaz varlığıyla Muş`u görmekteyiz. Yozgat`ta Türkiye`nin ilk iki kaz çiftliği, bir kuluçkahane ve kesimhane yapmıştık. Bunun çok daha modernini Muş bölgesine kazandıracağız."

"Kazın kulağına kar suyu kaçması gerekiyor." Karadağ, kazın çiftçiler ve üreticiler için gelir kaynağı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "3 kilo 300 gramlık bir kazı yaklaşık 140 liraya yiyebiliyorsunuz. Damızlık olarak üretim amacıyla sattığımızda 250 liraya bir tanesini satabiliyorsunuz. Bunun, bölge için büyük bir ekmek teknesi olacağı kanaatindeyim. Kazın tüyü, derisi, dalağı, böbreği ve eti oldukça önemli. Kaz her daim yenilebilir ama kış mevsiminde daha çok tavsiye ediliyor. Çünkü kazın kulağına kar suyu kaçması gerekiyor. Kazın kulağına kar suyu kaçarsa daha yağlı ve lezzetli oluyor. İleride bu bölge kazları paketleyip yurt içi ve yurt dışına satma imkanına sahip olacaktır."

Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım da Muş`ta ilkel yöntemlerle kaz yetiştiriciliği yapıldığını ifade etti.

Yıldırım, "Kars`ta kaz yetiştiriciliği çok güzel yapılıyor. Muş`ta da çok fazla kaz var. Üniversitenin yaptığı projeyi destekliyoruz. Üniversitenin bu projesi ilin ekonomisine çok ciddi katkı sağlar. Burada yetiştirilen kazları Türkiye`nin her yerine satarız. " dedi.