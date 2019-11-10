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Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'da anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı.

10.11.2019

Atatürk`ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı ve çevresi sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.
Vatandaşlar İstanbul Taksim Metrosu`nda, saat 09.05`te saygı duruşunda bulundu.
Saygı duruşuna bazı turistler de eşlik etti.
Vatandaşlar Atatürk`ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05`de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü`nde saygı duruşunda bulundu.
Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen "Ata`ya Saygı Zinciri"nde 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu.
Anma törenine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler sirenlerini çalarak eşlik etti.
Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında İstanbul Havalimanı`nda anıldı.
Kadıköy`de, Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk`ün ebediyete intikalinin 81. yılında, binlerce kişi bir araya gelerek "Ata`ya Saygı Zinciri" oluşturdu.
Anma törenine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler sirenlerini çalarak eşlik etti.
Fotoğraf: AA
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