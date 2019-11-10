Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'da anılıyor

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Atatürk`ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı ve çevresi sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

Vatandaşlar İstanbul Taksim Metrosu`nda, saat 09.05`te saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşuna bazı turistler de eşlik etti.

Vatandaşlar Atatürk`ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05`de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü`nde saygı duruşunda bulundu.

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen "Ata`ya Saygı Zinciri"nde 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu.

Anma törenine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler sirenlerini çalarak eşlik etti.

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında İstanbul Havalimanı`nda anıldı.

Kadıköy`de, Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk`ün ebediyete intikalinin 81. yılında, binlerce kişi bir araya gelerek "Ata`ya Saygı Zinciri" oluşturdu.

Anma törenine denizden de kanolar, su jetleri ve tekneler sirenlerini çalarak eşlik etti.