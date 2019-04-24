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Kuvvetli Sağanak Yağışlı

Muş'ta tipide mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar kurtarıldı

Muş'un yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar ve tipi yüzünden 15 araç mahsur kaldı.

24.04.2019

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 5 metreye ulaştığı Üçevler grup köy yolunda, yaklaşık 70 kişi araçlarıyla mahsur kalınca durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye iş makinesiyle hareket eden İl Özel İdaresi ekipleri, 5 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açarak araçlarda bulunan 70 kişiyi kurtardı.
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