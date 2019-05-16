Muş'ta çobanların ramazan mesaisi

Havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvanların meralara çıkartıldığı kentte çobanların yaklaşık 6 ay sürecek zorlu mesaisi de başladı.

Koyunları meralara süren çobanlar, zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden oruçlu halde hayvanların bakımını özenle yapıyor.

Ekmek parası kazanmak için yılın büyük bölümünü ailelerinden uzakta geçiren çobanlar, iftar ve sahuru da meralarda koyunların başında yapıyor.

Yeşilova beldesinde çobanlık yapan Ümit Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları otlatmak için meralara çıkardıklarını söyledi.

"Zor koşullarda besicilik yapıyoruz." Ramazanda da gece gündüz meralarda hayvanların başında beklediklerini dile getiren Yalçın, "Ramazan ayında çobanlık yapmak gerçekten çok zor. Zor koşullarda besicilik yapıyoruz. Kısa süre sonra da yaylalara çıkıyoruz. Burada 5-6 ay kaldıktan sonra tekrar köye iniyoruz." dedi.

"Biz önceliği hayvanlara veriyoruz." Hayvancılığın zor olduğunu belirten Yalçın, şöyle konuştu: "Gece gündüz dağdayız. Kar olsa, yağmur olsa, çamur olsa mecburen hayvanları otlatıyoruz. Ramazan ayında da iftarımızı meralarda açıyoruz. Bazen iftar zamanlarında bile yemek yiyemiyoruz. Sadece bir yudum su içiyoruz. Koyunları yatırıp, öyle yemek yiyebiliyoruz. Gece 12.00`de kaldırıp, bir veya iki saat otlatıyoruz. Ondan sonra biz sahur yapıyoruz. Biz önceliği hayvanlara veriyoruz."