Muş'ta 10 metre karla mücadele

Kar kalınlığının yer yer 10 metreye ulaştığı bölgede 5 iş makinesi ile çalışmalarına devam eden ekipler, 2-3 gün içerisinde bu yolları açmayı hedefliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, Üçevler bölgesi olarak tabir ettikleri Derecek, Ağıllı, Ekindüzü, Arıköy ve Cevizli grup köy yolunun yaklaşık 20 gündür kapalı olduğunu söyledi.

Bu sene bölgede tipinin de etkili olduğunu vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Bu nedenle kar kalınlığı 10 metreye kadar çıktı. Ekiplerimiz bölgede 2 rotatif, kato ve 2 kepçe ile çalışıyor. Kar yüksekliğine kepçe ulaşamadığı için bölgeye kato gönderdik. Üçevler grup köy yolunu 2-3 gün içinde açmayı hedefliyoruz. Şehir merkezinde çok fazla olmasa da yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkileyecek derecede kar yağışı oluyor."