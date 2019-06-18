Mursi için New York'ta gösteri yapıldı

Mısır Başkonsolosluğunun bulunduğu sokakta toplanan Mısır-Amerikan toplumu üyeleri, Mursi için dua etti.

Manhattan 1`inci cadde ile 48. sokak köşesinde, “Mısır’ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi” yazılı büyük bir pankart açan grup, ülkedeki askeri yönetimi de protesto etti.