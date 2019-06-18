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Mursi için New York'ta gösteri yapıldı

Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin çıkarıldığı mahkemede fenalaşarak hayatını kaybetmesinin ardından New York'taki Mısır-Amerikan toplumu üyeleri, Mısır'daki askeri yönetimi protesto etti.

18.06.2019

Yürüyüşten sonra Times Square`da tekrar toplanan Mısır-Amerikan toplumu üyeleri, Mısır bayrakları ve Mursi pankartları eşliğinde sloganlar attı.
Mısır Başkonsolosluğunun bulunduğu sokakta toplanan Mısır-Amerikan toplumu üyeleri, Mursi için dua etti.
Manhattan 1`inci cadde ile 48. sokak köşesinde, “Mısır’ın meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi” yazılı büyük bir pankart açan grup, ülkedeki askeri yönetimi de protesto etti.
“Mursi şehittir”, “Mursi’nin izindeyiz” ve “Kahrolsun darbe yönetimi” şeklinde Arapça sloganlar atan göstericiler, daha sonra dağıldı.
Fotoğraf: AA
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