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Munzur'un çiçeklerini doğal sabuna dönüştürüyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan Ebru Kılınç, Munzur Dağlarında yetişen çiçekler ile sızma natürel zeytinyağını harmanlayıp el yapımı doğal sabun üretiyor.

09.11.2019

27 yaşındaki Ebru Kılınç, bir yıl önce Munzur Dağlarından topladığı çiçeklerle hobi amaçlı doğal sabun üretmeye başladı.
Ürettiği sabunları önce yaşadığı mahalledeki komşularına satan Kılınç, daha sonra üretimini yaptığı sabunların fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Büyük emek vererek yaptığı ürünlerin kısa sürede beğenilip ilgi görmesiyle kolları sıvayan Kılınç, yaklaşık 2 ay önce Ovacık ilçesi 94 Mahallesi`nde komşusuna ait boş bir evin odasını sabun atölyesine dönüştürdü.
Günün büyük bir bölümünü atölyesinde sabun üretimi için çalışarak geçiren Kılınç, Munzur Dağlarından topladığı kantaron, sarımsak, papatya, kekik ve ölmez çiçeğiyle sızma natürel zeytinyağını harmanlayıp 8 çeşit sabun üretiyor.
El emeği sabunlarını Munzur Gözeleri`nde açtığı stantta ve sosyal medyadan satan Kılınç, gelecek yıllarda yörede tesis kurmayı hedefliyor.
Fotoğraf: AA
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