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Munzur Gözeleri'ne turistlerin ilgi odağı

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki, yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri, doğal güzelliğiyle Türkiye'nin dört bir köşesinden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

04.07.2019

Doğu Anadolu Bölgesi`nde gözde turizm alanlarından biri olan Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, kaya oyuklarından akan suları, irili ufaklı şelaleleri ve göletleriyle mayıs ile kasım ayları arasında yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Munzur Gözeleri, el değmemiş yemyeşil doğası, çevresini saran ihtişamlı Munzur Dağları ve bitki çeşitliliğiyle göz alıcı güzellikler sunuyor.
Buz gibi suları ve serinliğiyle ziyaretçilerine ferah bir ortam sunan Munzur Gözeleri`nin, efsaneye göre "Munzur" isimli çobanın elinde tuttuğu sütün yere dökülmesiyle ortaya çıktığına inanılıyor.
Yöre halkı tarafından kutsal mekan kabul edilen Munzur Gözeleri, Tunceli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı ve Tunceli Barosunca ortaklaşa hazırlanan ve Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylanan 8 milyo
Fotoğraf: AA
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