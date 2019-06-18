Muhammed Mursi vefat etti

Mursi Avrupa Konseyi Başkanı Rompuy ile görüşmesinin ardından Brüksel`de ortak basın toplantısı düzenlemişti . (Arşiv)
Mursi Başbakan Erdoğan ile görüşmesinin ardından Başbakanlık Merkez Binada ortak basın toplantısı düzenlemişti. (Arşiv)
Mursi, AB Komisyonu Başkanı Barroso ile görüşmesinin ardından Brüksel`de ortak basın toplantısı düzenlemişti . (Arşiv)
Mursi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde halka seslenmişti. (Arşiv)
Mursi, hakkında verilen idam kararının ardından, davanın duruşmasına, "kırmızı renkli idam mahkumu" kıyafetiyle katılmştı. (Arşiv)
Mısır`da darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile 10 kişinin "Katar adına casusluk" iddiasıyla yargılandıkları davanın duruşmasına başkent Kahire`deki Kahire`deki Polis Akademisi`nde devam edilmişti.
Hürriyet ve Adalet Partisi`nin (HAP) Cumhurbaşkanı Adayı Muhammed Mursi, düzenlediği basın toplantısında seçimlerin sağlıklı ve nezih geçtiğini belirtmişti. (Arşiv)
Mısır`da 30 yıllık Mubarek rejiminin ardından yapılan ilk şeffaf ve demokratik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Müslüman kardeşlerin Cumhurbaşkanı adayı Muhammed Mursi, oyunu kullanmıştı. (Arşiv)
Mursi, Başbakan Erdoğan ile başkent Kahire`de El İttihadiye Sarayı`nda yapılan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. (Arşiv)
Mursi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya`da Başbakan Merkel ile Başbakanlık`ta görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. (Arşiv)
Mursi, AB Komisyonu Başkanı Barroso ile Brüksel`de görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. (Arşiv)
Duruşmaya, demir parmaklıklar ardında katılan Muhammed Mursi, kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarını selamlamıştı. (Arşiv)
Duruşmaya, demir parmaklıklar ardında katılan Muhammed Mursi, kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarını selamlamıştı. (Arşiv)
Mursi, hakkında verilen idam kararının ardından, davanın duruşmasına, "kırmızı renkli idam mahkumu" kıyafetiyle katılmıştı. (Arşiv)
Mısır`da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile 130 kişinin yargılandığı "hapishaneler baskını" davasının duruşması başkent Kahire`nin doğusundaki Polis Akademisi`nde yapılmıştı. (Arşiv)
Mursi, AK Parti 4. Büyük Olağan Kongresine katılarak AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile poz vermişti. (Arşiv)
Mursi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi`de bir araya gelmişti. (Arşiv)
Mursi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya`da Başbakan Angela Merkel ile Başbakanlık`ta görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. (Arşiv)
Mursi, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile Brüksel`de görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. (Arşiv)
Mursi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkent Kahire`de El İttihadiye Sarayı`nda görüşmüştü. (Arşiv)
Fotoğraf: AA