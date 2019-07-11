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Muğla’daki orman yangını
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan ve rüzgar nedeniyle Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi’ne kadar ulaşan yangın kontrol altına alındı.
11.07.2019
Muğla`nın Dalaman ilçesinde dün çıkıp Fethiye`ye sıçrayan ve kontrol altına alınan orman yangını bölgesi drone ile havadan görüntülendi.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
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