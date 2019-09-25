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Parçalı Bulutlu

Muğla'da şiddetli sağanak

Muğla'nın Milas ilçesinde, sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin katında su baskınları oluştu.

25.09.2019

Sağanak sırasında gökyüzünü aydınlatan şimşekler ise güzel görüntüler sundu.
İlçede gece başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.
Yağış nedeniyle Beçin Mahallesi ile Çamlık Sokak`taki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Zor anlar yaşayan vatandaşlar, kendi imkanlarının yanı sıra itfaiyenin yardımıyla zemin ve bodrum katlara dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.
Hacıapdi Mahallesi`ndeki bir sağlık merkezinin ise istinat duvarı çöktü.
Balavca Deresi`nde de taşkına sebep olan şiddetli yağıştan dolayı sokaklarda su birikintisi oluştu.
Meteoroloji yetkilileri, yağış miktarının mevsim itibariyle 1965`den bu yana görülen en yüksek değer olduğunu bildirdi.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışa rağmen ilçede çok büyük hasar, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.
Fotoğraf: AA
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