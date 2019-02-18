Muğla'da maden sahasında heyelan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun terör koridorunu yıkacağız

Alınan bilgiye göre, Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında çalışan işçilerden bazıları, heyelanla birlikte dağdan kopan kayaların altında kaldı.

1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Muğla Valisi Esengül Civelek, "İhbar gelir gelmez tüm arama kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye sevk ettik. Ben de bölgeye geçiyorum" dedi.

Civelek, maden kazasındaki iki iş makinesi ve iki kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk`un dağdan kopan kaya parçalarının altında kaldığını söyledi.

Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı`nın tedavi altına alındığını belirten Civelek, "Kaya parçaları altında kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Civelek, ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığından helikopterle bölgeye getirilen bir arama kurtarma köpeği ve iki uzman jandarma da çalışmalara destek vermeye başladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili 3 savcı görevlendirdi.