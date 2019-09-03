Muğla sahillerinde yoğunluk

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece olarak ölçüldüğü Marmaris`te vatandaşlar ve yabancı turistler Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerini doldurdu.
Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi de yerli ve yabancı turistlerle dolarken birçok tatilci sörf yapıp denizde yüzerek eğlenceli zaman geçirdi.
Fethiye ilçesindeki plajlar da serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerle doldu.
Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi`ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi.
Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi`nden yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.