Muğla sahillerinde yoğunluk

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece olarak ölçüldüğü Marmaris`te vatandaşlar ve yabancı turistler Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerini doldurdu.